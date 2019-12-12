Симферополь, , 17:22 — REGNUM Суд Симферополя рассмотрит дело местной жительницы, обвиняемой в ложном сообщении о минировании одного из жилых домов в городе. Об этом ИА REGNUM 12 декабря сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«В отдел полиции поступило сообщение о намерении неизвестного мужчины заминировать один из жилых домов. При проведении первичных оперативных и следственных действий информация о реальности угроз не подтвердилась», — отметили в прокуратуре.

По информации надзорного ведомства, следствие собрало достаточно доказательств, подтверждающих вину обвиняемой по части 1 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») и направило дело в суд для рассмотрения. Обвиняемой грозит до трёх лет принудительных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Симферополя у новогодней ёлки обнаружили чёрный пакет с неизвестным содержимым. Представители народного ополчения Крыма заблокировали часть площади и вызвали правоохранителей. В пакете был творог.

Об этом: В Симферополе перекрыли центральную площадь из-за пакета с творогом