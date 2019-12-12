Химки, Московская область, , 17:20 — REGNUM Международный аэропорт «Шереметьево» обслужил 46,3 млн пассажиров за 11 месяцев 2019 года, включая детей в возрасте до двух лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Пассажиропоток аэропорта вырос на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. За 11 месяцев 2019 года в воздушной гавани обеспечили вылет 95,7% рейсов. С января по ноябрь 2019 года в аэропорту обеспечили выполнение 335,7 тыс. взлетно-посадочных операций (ВПО). Это на 9,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В итоге «Шереметьево» назвали самым пунктуальным аэровокзалом мира в категории Major Airports и лидером по пунктуальности среди крупнейших аэропортов по рейтингу FlightStats.

По данным пресс-службы, самыми востребованными зарубежными направлениями за 11 месяцев 2019 года стали Анталия, Париж, Ереван, Пекин и Тель-Авив. Среди внутрироссийских перелетов лидируют Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Екатеринбург и Краснодар.