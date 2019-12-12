Екатеринбург, , 17:56 — REGNUM В Екатеринбурге обдумывают идею об организации подземной парковки на центральной площади города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы города Александра Высокинского, парковка действительно нужна, хотя провести её под землю будет непросто.

«Это достаточно сложная инженерная тема», — признал мэр.

Парковка может быть многоярусной. Какое-то решение власти примут во второй половине 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на площади 1905 года регулярно проводятся ярмарки, из-за которых постоянная парковка закрывается для машин. Также почти два месяца в году площадку используют под ледовый городок.

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