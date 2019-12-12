Брянск, , 17:03 — REGNUM Новый роботизированный комплекс введён в эксплуатацию на Брянском машиностроительном заводе. Это уже пятый робот-сварщик, который стал завершающим этапом перехода к практически полной автоматизации работ на участке сборки и сварки рам тележек магистральных и маневровых тепловозов, сообщили 12 декабря в пресс-службе завода.

Робот может варить рамы в зажатом состоянии, в мощной рамке-спутнике, также предусмотрена функция плазменной резки выводных планок. Это позволяет снизить сварочные деформации и обеспечить геометрические размеры изделия в заданных пределах. Новая схема работы сократила промежуточные транспортные операции до минимума — рабочие не будут терять время на ручное перемещение рамы краном. При этом у комплекса есть возможность ручного режима управления: в этом случае второй этап сборки и окончательную сварку рамы можно вести параллельно с роботизированной сваркой. С помощью роботизированного комплекса на заводе ожидают увеличить на 50% производительность труда на операциях сборки и сварки тележек тепловозов.

В 2019 году на БМЗ потратили 1,25 млрд рублей на покупку 17 единиц крупного оборудования.