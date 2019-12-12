Ханты-Мансийск, , 16:58 — REGNUM В столице Югры закрыт детский сад «Страна чудес» в связи со вспышкой острой кишечной инфекцией: выявлено 63 случая, из них три ребёнка находятся на лечении в стационаре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Детский сад закрыт на карантин. Все остальные дошкольные образовательные учреждения города работают в обычном режиме.

Родителей Ханты-Мансийска просят в случае возникновения у ребёнка симптомов заболевания — высокая температура до 38−39 градусов, боли в животе, жидкий стул — обращаться к врачам.