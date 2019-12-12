Киев, , 16:54 — REGNUM Сотрудники Нацполиции Украины задержали подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, заявил 12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

По утверждению Авакова, подозреваемые задержаны с согласия Генпрокуратуры.

«Только что Нацполиция задержала и с согласия Генеральной прокуратуры Украины объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета», — написал Аваков.

Напомним, украинский журналист Павел Шеремет был взорван в июле 2016 года в Киеве вместе со своим автомобилем.

Причинами убийства следствие считало профессиональную деятельность погибшего.

Как сообщало ИА REGNUM, новый президент Украины Владимир Зеленский через три года после убийства Шеремета потребовал от генпрокурора, глав МВД и Нацполиции и добиться результата в расследовании этого убийства.

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