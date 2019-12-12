Вашингтон, , 17:07 — REGNUM Нелепым назвал президент США Дональд Трамп признание шведской активистки Греты Тунберг «Человеком года — 2019» по версии журнала Time. Об этом глава США 12 декабря сообщил в своём Twitter.

Трамп назвал сообщение о победе 16-летней экоактивистки в номинации нелепым, посоветовал ей успокоиться и поработать над проблемой по управлению гневом. Также президент США порекомендовал Тунберг сходить с другом на старый-добрый фильм.

Экоактивистка отреагировала на комментарий Трампа уже традиционным для неё способом, сменив описание своего профиля в Twitter, где в настоящее время значится, что аккаунт принадлежит «подростку, который работает над своими проблемами по управлению гнева, а в настоящее время расслабляется и смотрит с другом старый-добрый фильм».

Напомним, американский журнал Time провозгласил 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг «Человеком года — 2019»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Тунберг стала самой молодой номинанткой, получившей эту премию за всю 92-летнюю историю присуждения этой премии. Юная экоактивистка получила мировую известность после своего выступления в ООН на конференции по климату, где в достаточно странной для такого рода собраний манере заявила политикам, что они не предпринимают никаких серьёзных шагов для борьбы с изменениями климата.

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