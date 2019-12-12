Волгоград, , 16:54 — REGNUM Из-за массового заболевания детей на карантин закрыли Медведевскую среднюю образовательную школу в Иловлинском районе Волгоградской области. Из 137 учеников с начала декабря учреждение не посещало 90 человек. Причиной вынужденных «каникул» стали проблемы с отоплением, сообщили 12 декабря в пресс-службе региональной прокуратуры.

Нарушения в работе школы выявила проверка прокуратуры. Как следует из материалов надзорной проверки, с начала декабря 2019 года занятия в связи с заболеванием не посетило 90 из 137 учеников. При этом шесть школьников были госпитализированы в Иловлинскую ЦРБ, одному ребёнку поставлен диагноз «пневмония». С 5 декабря в школе установлен карантин. Дети заболели из-за холода в классах: температурный режим не соблюдался на первом этаже в кабинетах 3, 4 и 5 классов. Подвальные помещения школы частично вывели из эксплуатации отопления и не включали подогрев с самого начала отопительного сезона.

Главе администрации Иловлинского муниципального района Волгоградской области внесено представление об устранении выявленных нарушений. Прокуратура теперь проверит должностные лица на предмет халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Вопрос фактического устранения выявленных нарушений взят на контроль.