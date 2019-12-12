Санкт-Петербург, , 16:50 — REGNUM Старший инспектор ДПС УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области из хулиганских побуждений ударил пожилого мужчину тростью по ногам, после чего лишился работы и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Конфликт между инспектором и пенсионером произошёл днем 21 ноября около одного из домов по Артиллерийской улице. Молодой человек в гражданской одежде ударил тростью по ноге 81-летнего старика.

Чтобы установить личность нападавшего следственные органы провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что им оказался 26-летний местный житель, который на момент совершения преступления работал в должности старшего инспектора ДПС.

«В настоящее время следственными органами СК России по городу Санкт-Петербургу ему предъявлено обвинение в совершении хулиганства», — сообщает городское управление СК.

Обвиняемому, полностью признавшему себя виновным в инкриминируемом ему деянии, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В свою очередь пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти подчеркивает, что данный гражданин больше не является сотрудником полиции. В конце ноября 2019 года он был уволен из органов внутренних дел за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника МВД.

«В случае установления его вины он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — добавили в Главке полиции.