Симферополь, , 16:49 — REGNUM Новые правила спила зелёных насаждений в Крыму не станут препятствием для ликвидации старых и сухих деревьев и кустарников. Об этом 12 декабря в эфире крымской радиостанции заявил замминистра экологии и природных ресурсов РК Владимир Филатов.

«Обновленные правила будут эффективны, но в то же время и просты. Это поможет уйти от бюрократии. Поэтому проблем с вырубкой сухих, больных и аварийных деревьев не будет», — заверил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, новые правила спила деревьев в Крыму должны вступить в силу после 20 декабря. Теперь ликвидацию зелёных насаждений придётся согласовывать с председателем Совмина РК. Однако, по словам специалистов министерства экологии Крыма, вся ответственность за незаконное уничтожение деревьев будет лежать на муниципальных чиновниках.

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