Симферополь, 12 декабря 2019, 16:40 — REGNUM Вся ответственность за незаконное уничтожение деревьев в Крыму лежит на муниципальных чиновниках. Об этом 12 декабря в эфире крымской радиостанции заявил замминистра экологии и природных ресурсов РК Владимир Филатов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики ввели мораторий на вырубку зелёных насаждений, предложив ужесточить ответственность за нелегальный спил деревьев.
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