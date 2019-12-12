Симферополь, , 16:40 — REGNUM Вся ответственность за незаконное уничтожение деревьев в Крыму лежит на муниципальных чиновниках. Об этом 12 декабря в эфире крымской радиостанции заявил замминистра экологии и природных ресурсов РК Владимир Филатов.

«Весь уровень ответственности за незаконный спил лежит на плечах муниципальных органов, однако Минприроды на постоянной основе проверяет законность действий и при нарушении передаёт все материалы в прокуратуру», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики ввели мораторий на вырубку зелёных насаждений, предложив ужесточить ответственность за нелегальный спил деревьев.

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