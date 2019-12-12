Москва, , 16:31 — REGNUM Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Депутаты фракции «Справедливая Россия» настаивают на отмене транспортного налога. В ходе дискуссии депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») напомнил, что одним из аргументов введения транспортного налога было финансирование за счет него дорожной сферы. В то же время сегодня существует другой источник — от стоимости каждого проданного литра топлива в дорожный фонд поступает 9 рублей. Кроме того, Госдума приняла закон об индексации акцизов, согласно которому в 2013 году ставки, поступления от которых уже поступают на возмещение вышеуказанных выпадающих доходов, выросли на 6%.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам выступил против таких поправок.

«Это региональный налог, и законом каждого субъекта РФ устанавливается ставка этого налога», — привел аргументы депутат Госдумы Айрат Фаррахов («Единая Россия»).

Он сообщил, что губернаторы Смоленской, Омской, Владимирской областей, Хабаровского края, Ставропольского края обратились с письмами в профильный комитет Госдумы и выступили против поправок из-за сокращения доходов региона в связи с принятием закона.

Большинство в Госдуме согласилось с позицией профильного комитета Госдумы, законопроект был отклонен.