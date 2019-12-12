Реутов, Московская область, , 16:54 — REGNUM В подмосковном Реутове представили концепцию озеления «зеленый каркас Реутова». Планируется, что при реализации проекта учтут пожелания жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Концепцию озеленения под названием «зеленый каркас Реутова» обсудили власти подмосковного муниципалитета с местными жителями, разработка включает в себя создание новых парковых зон и благоустройство существующих, сообщает пресс-служба главы городского округа.

Разработкой проекта занимались в лаборатории Московской архитектурной школы МАРШ лаб. По заявлению городских властей, концепция подразумевает создание новых парковых зон и благоустройство существующих рекреационных территорий. В ходе встречи с жителями администрации также предложили несколько проектов озеления дворов и придомовых пространств.

«Все предложения и наработки будут учтены при формировании окончательного варианта концепции развития городского округа», — заявил глава муниципалитета Станислав Каторов.