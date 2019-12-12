Симферополь, , 16:32 — REGNUM Разрешения на вырубку деревьев в Крыму будет согласовывать председатель Совета министров республики. Об этом 13 декабря в эфире крымской радиостанции сообщил замминистра экологии и природных ресурсов РК Владимир Филатов.

«По новым правилам, которые должны ввести после 20 декабря, разрешения на вырубку зелёных насаждений в населённых пунктах полуострова будут выдаваться исключительно по согласованию с председателем Совета министров», — отметил чиновник.

По его мнению, это усилит контроль и повысит уровень ответственности у глав администраций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма ввели мораторий на вырубку зелёных насаждений до вступления нового порядка вырубки. Помимо этого чиновники обсуждают вопрос ужесточения ответственности за нелегальный спил деревьев.

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