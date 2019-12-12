Липецк, , 16:21 — REGNUM Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов 11 декабря встретился с участниками регионального Форума молодежи, который прошёл в усадьбе Скорняково-Архангельское Задонского района. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

На форум приехали более 300 юношей и девушек со всей области. Они посещали мастер-классы, знакомились с деятельностью Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи), доступными инструментами самообразования, возможностями самореализации в регионе, анализировали собственные ресурсы для личностного и профессионального совершенствования, определяли для себя зоны перспективного развития.

Игорь Артамонов наградил лауреатов областного публичного конкурса «Молодежный проект». Авторы 12 лучших социальных проектов в шести номинациях — «Творчество», «Добровольчество», «Семейные ценности», «Содействие», «Здоровый образ жизни» — отмечены государственной премией в 30 тысяч рублей. Также Игорь Артамонов предложил вниманию аудитории мотивационную лекцию о принципах эффективного управления и работы в команде. Руководитель области отметил, что подобные встречи с молодежью станут регулярными.

«Многие студенты сегодня не знают историю страны, недостаточно финансовых и экономических знаний. Сейчас мы готовим просветительские лекции, будем менять образовательные программы и чаще общаться с юношами и девушками. От энергии и знаний молодёжи зависит будущее страны», — сказал Игорь Артамонов.

Участники форума задавали вопросы главе региона на самые разные темы. Глава региона отметил, что разговор получился неформальным и живым.

«Молодые люди с активной позицией. Их волнует и занятость, и работа, и условия труда, и социальные объекты, и спортивная инфраструктура. Важно, чтобы они инвестировали в себя, развивались и реализовывались», — сказал Игорь Артамонов.