Вильнюс, , 16:19 — REGNUM

В Каунасскую клинику с побоями госпитализирована трёхмесячная девочка, подозреваемый биологический родитель 1993 года рождения задержан полицией, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 12 декабря. Мать младенца допрошена. Возбуждено расследование.

Социальным службам семья из провинциального Вилкавишкес была известна. В полиции пока воздерживаются от подробностей произошедшего. Утверждается лишь, что сотрудники соцслужбы, проверяя семью, увидели на теле ребёнка следы побоев и кровоподтёки. Они и вызвали полицию. Ребёнка госпитализировали в Каунас, где 11 декабря провели операцию.

Трёхмесячная девочка единственный ребёнок в этой семье.