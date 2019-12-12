Рязань, , 16:17 — REGNUM 80 кубометров снега с катков Москвы специально завезли организаторы фестиваля музыки и спорта в Рязань. Мероприятие, на котором запланированы показательные выступления сноубордистов, пройдёт 14 декабря в рамках проекта «Новогодняя столица России», сообщили 12 декабря в пресс-службе мэрии.

Фестиваль «Катай, Рязань!» проводит Федеральное агентство по туризму. На площади Ленина соберутся сильнейшие международные сноуборд-атлеты в дисциплине джиббинг (Jibbing), а также местные музыкальные группы, DJ-сеты и популярный рэп-исполнитель ST. Поскольку весь снег в Рязани растаял, для соревнований спортсменов завезли 80 кубометров снега с катков Москвы. Кроме того, на площади построят специальные трамплины и фигуры.

«Мы также решили провести соревнования по сноуборду в Рязани в рамках проекта, потому что это очень популярный зимний вид спорта среди молодёжи, которая задает моду на путешествия», — рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

В связи с проведением фестиваля площадь Ленина будет закрыта для движения автомобилей, городской пассажирский транспорт пустят по изменённой схеме.