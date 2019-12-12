Вильнюс, , 16:15 — REGNUM Председатель основной в Литве правящей партии Союза крестьян и зелёных Литвы Рамунас Карбаускис сегодня, 12 декабря, объявил, что правящая коалиция окончательно определилась относительно размера ежемесячных детских пособий в 2020 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, достигнута договорённость, что с 1 января 2020 года ежемесячное обязательное пособие для всех детей составит 60 евро, а для многодетных семей — по 100 евро за ребёнка. Такой размер сохранится в течение всего года.

В начале 2019 года правящие публично обещали поднять пособия с 2020 года сразу в два раза — с нынешних 50 до 100 евро. Однако к середине года, когда правящие потерпели поражение на всех выборах — муниципальных, президентских и в Европарламент — эту планку стали снижать. В начале до 70 евро в месяц, а в итоге — до 60 евро в месяц.