Москва, , 16:13 — REGNUM Министерство иностранных дел РФ предупреждает туристов о протестах в Италии и Австралии, запланированных на 13−15 декабря, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ опубликовал в Twitter сообщение следующего содержания: «Италия — 13 декабря в связи с забастовкой персонала авиакомпаний «Air Italy» и «Alitalia» ожидаются сбои авиасообщения, включая задержки/отмену авиарейсов указанных перевозчиков».

Помимо возможных проблем в Италии, путешественники также могут столкнуться с трудностями в Австралии, где бастуют сотрудники авиакомпании Jetstar. ДСКЦ пишет: «Австралия — 14—15 декабря в аэропортах городов Сидней, Мельбурн, Брисбен, Кэрнс и Аделаида запланирована серия двухчасовых забастовок летного и наземного состава авиакомпании «Jetstar»; возможны изменения в расписании полетов».