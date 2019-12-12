Париж, , 16:01 — REGNUM Глава французской партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что мобилизация 17 декабря станет «огромным событием», передает BFM TV.

«Это сближение гнева и решимости, у всех одинаковая воля защищать то, что находится под угрозой, определенный образ жизни, все профсоюзы будут там, это создало единую добродушную атмосферу», — отметил политик.

«Людей не обманешь. Их заставили поверить, что это для их блага, но они понимают, что нет», — заявил Жан-Люк Меланшон, прокомментировав речь премьер-министра страны Эдуарда Филиппа.

Как сообщало ИА REGNUM, профсоюзы призвали к местным акциям протеста 12 декабря и общенациональной демонстрации 17 декабря в Париже.

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