Уфа, , 16:10 — REGNUM Ввести уроки полового воспитания в школах и средних специальных учебных заведениях предложили в Самаре. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба городской думы.

По словам чиновников, команда Самарского государственного колледжа, которая и предложила ввести уроки полового воспитания в школах города, победила в городском конкурсе «Как сделать из идеи закон».

Заявки на конкурс подали более 10 команд, а в финал вышли всего четыре.

По словам победителей, введение в школах уроков полового воспитания необходимо, поскольку, как считают авторы, сейчас подростки недостаточно просвещены в теме сексуальных отношений и в вопросах контрацепции.

В качестве своих доводов они привели статистику по Самарской области, согласно которой в прошлом году жительницы региона в возрасте до 18 лет родили 4034 малыша. При этом мамами в 14 лет стали 190 девочек. 919 девушек стали мамами в 15 лет. А в 16 лет родили 2925 женщин.