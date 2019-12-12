Ирвайн, США, , 15:46 — REGNUM Игроки WoW Classic придумали необычный розыгрыш под названием «проверка на олда» (олдскульного геймера). Об этом 11 декабря сообщил сайт cybersport.ru.

Розыгрыш заключается в том, что персонаж-маг на одном из полей боя создаёт портал в столицу своей фракции, который визуально похож на портал призыва союзников. После этого зачинщик «проверки на олда» просит членов своей команды активировать портал, чтобы «призвать товарищей». Таким образом, геймеры, не заметившие разницы, моментально вылетают с поля боя.

Розыгрыш назвали «проверкой на олда», потому что только игроки оригинальной World of Warcraft смогут отличить один портал от другого. Так «игроки-ветераны» издеваются над новичками.

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