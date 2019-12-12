Белгород, 12 декабря 2019, 15:50 — REGNUM Законопроект о запрете продажи пива в жилых домах принят 12 декабря в первом чтении в Белгородской областной думе. Документ разработан по инициативе главы региона Евгения Савченко. Ограничительная мера позволит предотвратить распространение пивных магазинов мелких форматов, что должно снизить доступность пива и пивных напитков, в том числе для молодёжи, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
По словам вице-губернатора по экономике Олега Абрамова, в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, наблюдается резкий рост жалоб граждан на деятельность пивных магазинов в жилых домах почти в два раза. Розничной продажей пива в регионе занимаются 3 488 объектов торговли, в том числе 567 точек работают в многоквартирных домах. Специалисты департамента экономразвития проанализировали существующие магазины и предложили запретить торговлю пивом на площади менее 25 кв. м.
Поправки к законопроекту будут принимать до 28 декабря 2019 года.