Белгород, , 15:50 — REGNUM Законопроект о запрете продажи пива в жилых домах принят 12 декабря в первом чтении в Белгородской областной думе. Документ разработан по инициативе главы региона Евгения Савченко. Ограничительная мера позволит предотвратить распространение пивных магазинов мелких форматов, что должно снизить доступность пива и пивных напитков, в том числе для молодёжи, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По словам вице-губернатора по экономике Олега Абрамова, в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, наблюдается резкий рост жалоб граждан на деятельность пивных магазинов в жилых домах почти в два раза. Розничной продажей пива в регионе занимаются 3 488 объектов торговли, в том числе 567 точек работают в многоквартирных домах. Специалисты департамента экономразвития проанализировали существующие магазины и предложили запретить торговлю пивом на площади менее 25 кв. м.

«Законопроектом предлагается установить запрет розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в торговых объектах, расположенных в многоквартирных жилых домах, в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных помещениях к жилым зданиям, при условии, что общая площадь такого торгового объекта и его складских помещений составляет менее 25 квадратных метров. А также, что очень важно, при наличии направленных в департамент экономического развития региона соответствующего решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме или мнения иной общественности, выраженного в порядке, предусмотренном правительством Белгородской области», — объяснил Олег Абрамов.

Поправки к законопроекту будут принимать до 28 декабря 2019 года.