Астрахань, , 15:26 — REGNUM Прокуратура Астраханской области организовала проверку после массовых жалоб на запах газа в областном центре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура объединилась со специалистами межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ночь с 10 на 11 декабря спасатели получили от астраханцев более 300 жалоб на запах газа и серы в воздухе. При этом исследования не выявили превышения никаких вредных веществ. В ситуации разбираются профильные ведомства и власти региона.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор провёл срочное совещание об атмосферных выбросах в Астрахани