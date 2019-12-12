Москва, , 15:25 — REGNUM В Госдуме начала работать рабочая группа по поправкам в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» — это значит, что именно сейчас, в период ее работы могут поступить дополнения, которые смогут ввести регулирование и ограничения для электронных сигарет (ЭС) по аналогии с обычными сигаретами. Но возникает вопрос — кого от кого защищает закон о вейпах, заявил корреспонденту ИА REGNUM завкафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им Плеханова, профессор Руслан Абрамов.

«И вот тут самое время депутатам определиться, как и кого они в итоге защищают. Так, на первом чтении законопроекта, член Комитета Госдумы по охране здоровья, депутат Николай Герасименко говорил об опасности увлечения электронными сигаретами и вейпами молодежи.

Исследования не подтверждают гипотезу народного избранника. Данные ноябрьского опроса ВЦИОМ «Электронные сигареты: выход или тупик?» показывают, что 98% потребителей электронных сигарет — взрослые люди. Причем, половина — 49%, — пользователей электронных систем перешли на них, чтобы снизить вред от курения сигарет.

То есть этот выбор во многом вопрос поведенческой культуры потребления, которая появляется на основе жизненного опыта. Сейчас есть попытка популистского толка — противопоставить запрет на ЭС действиям по защите здоровья молодежи (сами потребители ЭС поддерживают ограничения на продажу самих ЭС) и их запрета, что очень чревато, как раз международная практика выигрышности тонкого и постепенного регулирования, а не тактики прямых запретов.

Ведь неспроста в мире регулирование электронных сигарет «привязано» к табачным изделиям, но, как правило, прописано отдельным законом или главой антитабачного законодательства. Это связано с тем, что в электронных сигаретах нет вредного канцерогенного дыма, который является одной из причин жесткого регулирования традиционных сигарет.

Поэтому от того, какие пути регулирования выберут депутаты, будет зависеть станет та самая молодежь просто заложницей любителей демонстративный мер и особого пути или все-таки последуют поступательные решения по снижению и ее интереса и потребления канцерогенна.

Ведь, принятие такого «острожного» закона, который по сути не дает никакого вклада в охрану здоровья именно молодежи с заходом на решение проблемы сильно издалека дает хорошие баллы тем, кто позиционирует себя как защитника здоровья молодежи.

После него реальных и действенных мер можно, поставить галочку и не принимать какое-то время и закрыть депутатский сезон 2019 года на пике. Но в этом русле вопрос не то что не закрывается, он просто направляется на иную целевую аудиторию, но и ее вопросы мало в чем решает», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря 2019 года Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам.

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