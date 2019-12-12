Пермь, , 15:23 — REGNUM В Перми вынесен приговор группе местных жителей, которые признаны виновными в крупном мошенничестве с недвижимостью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, двое мужчин и одна женщина решили отобрать квартиру у одинокой пермячки. Узнав, что жилье пустует, злоумышленники решили завладеть недвижимостью, использовав незаконный способ.

От имени хозяйки квартиры были оформлены правоустанавливающие документы на жильё. Затем в ход пошли поддельные документы, и квартира оказалась в собственности у одного из участников преступной группы.

Мужчинам суд вынес наказание в виде четырех и пяти лет лишения свободы, а женщине — трех лет. Все они будут отбывать сроки в колонии общего режима. Кроме того, преступной группе назначены штрафы от 100 до 200 тыс. рублей.