Нью-Йорк, США, , 15:20 — REGNUM Исполнитель главной роли в сериале «Ведьмак» Генри Кавилл рассказал о своём «любовном выборе» в игре «Ведьмак 3: Дикая охота». По словам актёра, из двух чародеек он отдал предпочтение Йеннифер, сообщалось 11 декабря на портале Redanian Intelligence.

По сюжету игры «Ведьмак 3: Дикая охота», геймеры могут выбрать пару для Геральта из Ривии: Трисс или Йеннифер. Кавилл рассказал, что он отдал предпочтение последней, так считает её более каноничной спутницей для ведьмака.

Напомним, первый эпизод сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли выйдет 20 декабря 2019 года. В проекте также снимались Фрейя Аллан (Цири) и Аня Чалотра (Йеннифер).

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