Верещагино, Пермский край, , 15:14 — REGNUM В Пермском крае в Верещагинском многопрофильном техникуме запретили эксплуатацию станка для резки камня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по региону.

Как отметили в ведомстве, станок не соответствует требованиям безопасности условий труда, а дальнейшая эксплуатация оборудования создает угрозу здоровью студентов. Станок находился в помещении без вытяжной вентиляции. Кроме того, проверяющие указали на отсутствие средств индивидуальной и коллективной защиты.

Руководителя техникума привлекли к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений. Использование опасного оборудования приостановлено на три месяца.