Дакар, , 15:09 — REGNUM Легенда сенегальской музыки Бааба Маал начал кампанию по высадке деревьев с тем, чтобы остановить «опустынивание в Сахеле». Об этом передает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, музыкант родился в городе Подор, расположенном у реки Сенегал, который он помнит как «зеленое и красивое место».

В регионе, который охватывает Сенегал, Мали, Гвинею и Мавританию проживают миллионы человек, жизнь которых зависит от количества воды, передают журналисты.

Однако регион, отмечают сотрудники СМИ, серьезно пострадал от изменения климата, и в настоящее время сталкивается с опустыниванием, которое может угрожать миллионам жизней. Именно это сподвигло музыканта на проведение его кампании.

В интервью BBC Маал заявил, что мечтает, чтобы каждый житель Сенегала мог сказать, что он посадил дерево.