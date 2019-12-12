Москва, , 15:29 — REGNUM Развитие общества требует нового осмысления Конституции РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин 12 декабря на встрече с судьями Конституционного суда РФ.

Важной темой глава государства назвал внедрение цифровых технологий, требующее создания соответствующей правовой базы. Он подчеркнул, что новое законодательство в сфере, которая ещё только формируется, будет развиваться, исходя из толкования положений Конституции.

Общество развивается, требуя «всё нового и нового осмысления Конституции». В первую очередь нужно обеспечить должный баланс между задачами технологического развития и защитой прав и свобод человека, сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знаком с планами по изменению Конституции РФ. Председатель правительства Дмитрий Медведев отметил, что в Основном законе заложен баланс между свободой и ответственностью. Согласно опросам, большинство жителей России (68%) выступают за внесение в Конституцию РФ различных поправок. Против изменений — 17% граждан.

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