Москва, , 15:12 — REGNUM Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище в Хамовниках, в последний путь его проводили родные, друзья и бывшие коллеги.

Также проститься с экс-мэром пришел президент России Владимир Путин, известные политики, общественные деятели, представители культуры и простые граждане.

Гроб с телом покойного был выставлен в московском храме Христа Спасителя, отпевание усопшего провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В 14:00 мск гроб с телом бывшего мэра был вынесен под колокольный перезвон из храма, у выхода была выстроена рота Почетного караула, отдавшая последние почести бывшему градоначальнику.

Юрий Лужков похоронен рядом с советским писателем и поэтом Сергеем Михалковым, певицей Людмилой Зыкиной и актрисой Татьяной Самойловой.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался 10 декабря в Мюнхене от аллергической реакции, возникшей во время плановой операции.