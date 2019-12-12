Оренбург, , 15:01 — REGNUM В Оренбургской области вынесен приговор проводнику поезда за незаконный ввоз в Россию крупной партии лекарств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

По данным ведомства, весной 2018 года гражданин Казахстана приобрел с целью сбыта в России по более высокой цене крупную партию лекарственных препаратов. Под видом личных вещей проводник разместил в поезде сумки с товаром. Во время таможенного досмотра лекарства были обнаружены и изъяты.

Мужчина осуждён к полутора годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.