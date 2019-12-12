Волгоград, , 15:03 — REGNUM Новым начальником Управления ФСБ России по Волгоградской области назначен Игорь Голдобин. Генерал-майор встретился 12 декабря с главой региона Андреем Бочаровым, сообщает пресс-служба администрации области.

Игорь Голдобин назначен на должность указом президента РФ. Представил силовика губернатору области заместитель начальника управления кадров Федеральной службы безопасности России Сергей Шишкалов. В рабочей встрече также принял участие генерал-лейтенант Анатолий Гулевский, экс-начальник регионального УФСБ, который 5 декабря 2019 года был избран на пост председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

До назначения в Волгоград Игорь Голдобин возглавлял УФСБ России по Тамбовской области.

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