Астрахань, , 15:00 — REGNUM В Астраханской области 11 декабря стартовала операция «Безопасные перевозки», в рамках которой инспекторы в течение 10 дней будут проверять пассажирский транспорт.

В первый день операции было составлено 59 административных материалов. Например, в Харабалинском районе остановили автобус MAN, который перевозил челноков из Москвы. Оказалось, что в конструкцию автобуса без разрешения ГИБДД внесли изменения, а у водителя отсутствовал тахограф и путевой лист. Также в салоне были лежачие места, а это не соответствует требованиям безопасности.

В ходе акции инспекторы проверяют водительский состав, техническое состояние пассажирского транспорта и компании, которые занимаются перевозками. Если нарушения будут серьёзными, водителей отстранят от работы, а автобусы снимут с рейсов и отправят на штрафстоянку.