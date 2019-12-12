Тула, , 15:00 — REGNUM 40 призывников из Тульской области отправились для прохождения срочной службы в научную роту военного инновационного технополиса «Эра» Минобороны России и научно-производственную роту Тульской области. Как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона, проводили новобранцев 12 декабря торжественной церемонией.

«20 ребят отправятся служить в технополис «Эра» в Анапе, 20 призывников останутся в областном центре в составе научно-производственной роты. Уверен, что путь, который вы выбрали, позволит вам в дальнейшем развиваться, и после прохождения службы мы с вами увидимся на наших оборонных предприятиях», — сказал на мероприятии заместитель министра промышленности и науки Тульской области Олег Федосов.

Научно-производственная рота в Тульской области создана на базе тульской воздушно-десантной дивизии, она взаимодействует с крупнейшими тульскими предприятиями ОПК — АО «НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева» и АО «Конструкторское бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова». Тульская научная рота в военном инновационном технополисе «Эра» Минобороны России создана в 2019 году, это уже второй призыв — первый состоялся летом 2019 года. Обе роты созданы по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина.