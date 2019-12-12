Париж, , 14:56 — REGNUM Опера Парижа потеряла 2,5 млн евро дохода от продажи билетов за одну неделю с момента начала забастовки против пенсионной реформы, передает BFM TV.

Известно, что в общей сложности пятнадцать спектаклей были отменены в опере Парижа, начиная с даты начала мобилизации против пенсионной реформы.

Кроме того, более ста танцоров парижской оперы приняли участие в демонстрациях. Танцоры боятся потерять деньги, когда выйдут на пенсию в 42 года.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшие профсоюзы французской полиции обратились к сотрудникам правоохранительных органов страны с призывом закрывать полицейские комиссариаты и бойкотировать охрану протестных акций.

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