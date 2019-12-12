Москва, , 14:56 — REGNUM После реконструкции открыта Дорожная улица в Москве. Старт движения транспорта на этом участке 12 декабря дал мэр столицы Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, после ремонта улица стала полноценным дублёром Варшавского шоссе между Южной рокадой и МКАДом. Это позволит улучшить транспортную доступность юга столицы.

«Запускается новая улица, которая раньше не существовала, она существовала как разрозненные отрезки — улица Дорожная. По сути дела, дублёр Варшавского шоссе. Она даёт возможность запустить здесь общественный транспорт, сделать подъезды к платформам МЦД-2 и в целом улучшает дорожную ситуацию на юге Москвы. Строители сделали работу досрочно, надеюсь качественно», — отметил Собянин.

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