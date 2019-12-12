Республика Казахстан, , 14:54 — REGNUM Социальные пособия для инвалидов в Казахстане с января 2020 года планируют повысить на 5%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения республики Биржан Нурымбетов, сообщает 12 декабря агентство «КазтТАГ».

По его словам, в республике проживают 690 тыс. человек с инвалидностью, размер пособия которых зависит от группы инвалидности. Министр добавил, что пособия для детей инвалидов никогда не будут учитываться в качестве доходов.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил увеличить на 30% пособия родителям, воспитывающим детей-инвалидов. По его словам, эта мера затрагивает 100 тыс. человек.

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