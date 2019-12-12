Москва, , 14:53 — REGNUM В пресс-службе аэропорта пояснили, почему они отменили электронные посадочные талоны — это связано в первую очередь с тестированием автоматической системы обслуживания пассажиров. Об этом сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Как утверждают сотрудники, проверка пилотного проекта прошла успешно, и проект в будущем может быть успешно внедрен. Однако специалисты отмечают, что пока этого не будет по следующей причине: «Действующая нормативная правовая база не позволяет полностью отменить ручной контроль документов, удостоверяющих личность, и полностью перейти на автоматизированную технологию».

Напомним, что пассажиры не могут воспользоваться электронными посадочными талонами с 10 декабря 2019 года.