Екатеринбург, , 14:57 — REGNUM В Москве скоропостижно скончался директор Свердловского академического театра музыкальной комедии Михаил Сафронов. Как сообщает издание «ЕАН», информацию об этом подтвердили в театре.

Уточняется, что Михаил Сафронов отправился в столицу в рабочую командировку и должен был вернуться в Екатеринбург сегодня, 12 декабря.

Напомним, что Михаил Сафронов — коренной житель региона. Он родился в Ирбите в 1949 году. С 1979 по 1984 годы он руководил работой свердловского Театра юного зрителя. Затем долгие годы работал в управленческих структурах: от городского отдела культуры до федерального министерства. Театр Музкомедии в Екатеринбурге Михаил Сафронов возглавил с 1999 года.