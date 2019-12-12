Москва, , 14:50 — REGNUM Открыто движение по участку Южной рокады Москвы от Варшавского шоссе до Пролетарского проспекта. В церемонии запуска 12 декабря принял участие мэр столицы Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Южная рокада запроектирована от Рублёвского шоссе до Капотни. Сегодня вводится очередной этап — от Варшавки до Пролетарского проспекта», — сказал Собянин.

По словам мэра Москвы, всего открыто 11,5 км дорог и три путепровода, которые существенно улучшат дорожную ситуацию на юге города. Собянин отметил, что транспортный путь крайне востребован и его запуск уменьшит перепробег машин в три раза — с 6,5 до 2 км.

Читайте ранее в этом сюжете: Москва предложила расчистить нацпарк «Лосиный остров»