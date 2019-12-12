Оренбург, , 14:47 — REGNUM В Оренбургской области две школы получат более 11 млн рублей, которые должны пойти на развитие и распространение опыта в сфере формирования цифровых навыков в преподавании математики, информатики и технологии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минобре.

Школа № 34 Оренбурга и Европейский лицей поселка Пригородный Оренбургского района являются участникам конкурсного отбора в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».

Денежные средства выделяются в качестве субсидии из федерального бюджета. Школы должны их израсходовать в 2019—2020 годах на разработку цифровых методических материалов, цифровое и презентационное оборудование, расходные материалы.