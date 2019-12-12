Брянск, 12 декабря 2019, 14:47 — REGNUM Памятник Владимиру Ленину демонтировали 12 декабря с площади перед Дворцом культуры БМЗ в Брянске, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Фотографиями поделились пользователи социальных сетей.
Жители Брянска предполагают, что памятник увезли на реставрацию. Постамент под Лениным нуждается в реконструкции: рабочие восстановят и частично заменят облицовочный гранит, укрепят основание.
Как рассказал журналистам глава администрации Бежицкого района Брянска Станислав Кошарный, уже готов проект ремонта памятника — его приведут в порядок на деньги, выделенные из областного и городского бюджетов.