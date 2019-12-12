Оренбург, , 14:38 — REGNUM В Оренбурге 14 декабря в 14:00 местного времени (12:00 мск) в голубом зале областной библиотеки впервые состоится Оренбургский бал, который организуют литераторы. Мероприятие пройдет под знаком знаменитого оренбургского пухового платка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в библиотеке им. Н.К. Крупской.

Особенной гостьей станет известная оренбургская пуховница Лейла Губайдулина.

«Творческий вечер-портрет мастерицы предварит бальное действо, на которое мы приглашаем всех и предлагаем всем участникам бала показать свои пуховые платки и паутинки в общем вальсе-хороводе. Если у вас есть старинные паутинки, оставшиеся от бабушек и мам — не таите их под спудом в сундуке — явите миру на Оренбургском балу», — обратилась к оренбужцам член Союза писателей России, известная поэтесса Диана Кан.

Организаторы подчеркнули, что на балу приветствуются женщины и девушки в оренбургских платках и паутинках на плечах.

Блиц-мастер-класс пуховязания от Лейлы Губайдулиной; уникальные паутинки с застывшими в пуховых узорах сказками Пушкина, танцы, поэзия, романсы, выбор королевы бала — все это обещает сделать первый Оренбургский бал незабываемым.