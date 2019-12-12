Сеул, , 14:29 — REGNUM У четырех из десяти пар, связавших себя узами брака в течение последних пяти лет в Южной Корее, нет детей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на ноябрь 2018 года за последние пять лет в Южной Корее было зарегистрировано 1 052 000 пар, из которых 40,2% не имеют детей.

Известно, что по сравнению с 2017 годом данный показатель увеличился на 2,6%. Средний коэффициент рождаемости составил 0,74 ребенка, что на 0,4% ниже по сравнению с показателем двухгодичной давности.

Специалисты отмечают, что чем меньше доход супругов, тем выше средний коэффициент рождаемости. Кроме того, доля молодых семей с детьми, имеющих недвижимость, составила 64,8%, а не имеющих своё жилье — 56%.

Отметим, что в 47,5% пар работают оба супруга, что на 2,7% больше по сравнению с годом ранее. Среднегодовой доход на молодую семью увеличился на 4,3%, до 55,04 млн вон (~$46 тыс.), а средний остаток по кредиту — на 11,1%, до 100 млн вон (~$83 700)