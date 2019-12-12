Село Ульяново, Калужская область, , 17:20 — REGNUM Следственными органами Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата сельской думы сельского поселения «Село Ульяново». Женщина подозревается в фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом сообщили 12 декабря корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, подозреваемая, являясь собственницей квартиры, зарегистрировала в ней двух иностранных граждан без фактического предоставления им жилого помещения. При этом депутат знала, что иностранцы в её квартире реально проживать не будут.

В настоящее время по уголовному делу проводится расследование, направленное на сбор доказательств совершённого преступления.

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