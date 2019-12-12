Рязань, , 14:23 — REGNUM Вынесение постановлений о штрафе и выдворении за пределы РФ пяти сотрудников американского университета Буффало подтвердили 12 декабря в пресс-службе Советского районного суда Рязани. Поводом к возбуждению дел об административном правонарушении послужило проведение лекции по туристической визе.

Пять граждан США, сотрудников университета города Буффало штата Нью-Йорк въехали в Россию по многократной туристической визе. 6 декабря они выступили на территории Рязанского института (филиала) Московского Политехнического университета с лекцией перед студентами и преподавателями вузов Рязани. Этот противоречило заявленной цели въезда в страну.

10 декабря суд рассмотрел дела об административном правонарушении и признал иностранцев виновными. Им назначили штрафы с выдворением за пределы России в виде контролируемого самостоятельного выезда. Постановления ещё не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в Рязанский областной суд.

Читайте ранее в этом сюжете: Преподавателей из США депортируют за лекцию перед рязанскими студентами