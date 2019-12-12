Вашингтон, , 14:15 — REGNUM Популярный американский предприниматель Илон Маск сравнил свою жизнь с видеоигрой. На своей странице в Twitter 11 декабря он отметил, что «графика в ней прекрасная».

https://twitter.com/elonmusk/status/1205030950750412800

Изобретатель считает, что сюжетная завязка в этой игре слишком запутанная, а обучение излишне затянутое. Также Илон Маск отметил, что различных опций в диалогах с NPC (неигровые персонажи) могло бы быть и побольше.

Напомним, Илон Маск является большим фанатом игровой индустрии и регулярно встречается с известными разработчиками. Так, на выставке E3 2019 он выступал совместно с директором Bethesda Softworks Тоддом Говардом.

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