Токио, , 14:10 — REGNUM Создатели игры Resident Evil: Resistance представили нового «играбельного» персонажа своего проекта. Им стал талантливый инженер Мартин Сэндвич, сообщалось на Twitter-странице франшизы 11 декабря.

https://twitter.com/RE_Games/status/1204847519420878848

По словам разработчиков, Мартин может создавать ловушки, позволяющие замедлять и останавливать противников. Пока неизвестно, сколько всего героев будет в игре и какими способностями они будут обладать.

Напомним, Resident Evil: Resistance — это «ассиметричный» командный хоррор, в котором четыре игрока будут пытаться сбежать из секретной лаборатории. Сообщается, что игру бесплатно получат все обладатели ремейка Resident Evil 3.

Читайте ранее в этом сюжете: Консольные версии оригинальных игр Doom получат бесплатные дополнения