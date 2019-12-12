Кампала, , 14:07 — REGNUM Центробанк Уганды (BoU) подверг критике практику, когда жители страны оставляют политические послания на банкнотах и делятся ими в социальных сетях. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

В своем заявлении глава BoU Эммануэль Мутебиле заявил, что порча банкнот может разрушить их защитные элементы и может привести к «риску потери их стоимости» и сокращению срока их службы. Кроме того, он назвал подобное поведение «неуважительным» и «незаконным».

По информации журналистов издания, в преддверии всеобщих выборов 2020 года в социальных сетях стали размещать фото банкнот, подписанных словами в поддержку Бобби Вайна, музыканта, ставшего оппозиционным политиком. Авторы посланий призывают угандийцев голосовать за Вайна, отмечают репортеры.

Однако в сети также распространяются фото банкнот, подписанных сторонниками действующего президента Йовери Мусевени, передает издание.